Interrogé cette semaine par nos confrères de France TV, Rafael Nadal qui n’avait pas encore été sèche­ment éliminé par Hurkacz est apparu souriant et détendu. Il est bien sûr revenu sur son état de forme et sur sa parti­ci­pa­tion à Roland‐Garros qui semble se dessiner.

🎾 #Stade2 | @RafaelNadal se confie en exclu­si­vité. À quelques jours de #RolandGarros, le joueur espère pouvoir parti­ciper à ce tournoi emblé­ma­tique et si impor­tant pour lui. 🗣️ pic.twitter.com/NbZL23nOYj — fran­cetv­sport (@francetvsport) May 12, 2024

« Je crois qu’être compé­titif pour Roland‐Garros, c’est d’aller jouer le tournoi en étant à 100% et si à 100% cela n’est pas suffi­sant pour gagner un seul match, alors il faudra l’ac­cepter. Mais je ne me vois pas entrer sur le court en sachant que je n’ai aucune option. S’il y a 0,01 possi­bi­lité, je veux le tenter, je veux essayer. Mais s’il n’y a vrai­ment aucune chance, no, je préfère rester avec mes souvenirs »