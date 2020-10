En conférence de presse, Rafael Nadal a insisté sur le fait que s’il voulait pouvoir dominer Novak Djokovic il devrait être à son maximum : « Il faudra que je joue mon meilleur tennis. Si ce n’est pas le cas, la situation sera difficile. Je joue bien depuis un certain temps, cela m’a aidé, mais lui a aussi un record fantastique, il joue très bien. C’est un des joueurs les plus difficiles à jouer. Je ferai de mon mieux. J’espère pouvoir continuer à faire des pas en avant. J’ai fait un pas en avant aujourd’hui (NDRL : Hier) mais pour dimanche, cela ne suffira pas, il faudra que je joue mon meilleur tennis et on verra »