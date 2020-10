Formidable vainqueur de Novak Djokovic, en trois sets, en finale de Roland Garros, Rafael Nadal s’est présenté en conférence de presse avec « la banane ». Avec ce 13e titre à la Porte d’Auteuil et un 20e sacre en en Grand Chelem, le Majorquin peut être pleinement satisfait. Interrogé sur ce record qu’il détient désormais à égalité avec Roger Federer, il a reconnu qu’il n’a jamais été obsédé par cette quête même si cela restait un objectif au fond de sa tête.

« Vous ne pouvez pas toujours être triste, parce que votre voisin a une plus grande maison, un plus grand bateau ou un meilleur téléphone »

« Je n’ai jamais caché que j’adorerais finir ma carrière en étant le joueur qui a gagné le plus de Grand Chelem. Ça, il n’y a aucun doute. D’autre part, je dis : « voilà je dois tracer mon chemin ». J’ai tracé mon chemin toute ma carrière. J’ai travaillé d’arrache-pied. Je ne vais pas toujours penser à Novak qui gagne celui-ci et Roger celui-là. Vous ne pouvez pas toujours être triste, parce que votre voisin a une plus grande maison, un plus grand bateau ou un meilleur téléphone. Il faut vivre sa vie personnelle. Personnellement, c’est ce que j’ai fait pendant toute ma carrière. J’essaie de suivre mon chemin, de faire de mon mieux chaque jour. Par rapport à ce record, bien sûr, que c’est important pour moi. Je suis un grand fan de l’histoire du sport en général. Donc je respecte bien sûr cela. Pour moi, cela veut dire beaucoup de partager ce chiffre de 20 titres de Grand Chelem avec Roger. Mais on va voir ce qui se passe quand on termine nos carrières. On continue à jouer tous les deux. Et je ne sais pas ce qui va se produire à l’avenir » a déclaré l’Espagnol qui n’a pas oublié de citer Roger Federer.