Même si son duel face à Félix Auger Aliassime a été fantas­tique et épique, il ne s’agis­sait que d’un 8ème de finale. Il faut donc rela­ti­viser les choses puisque en général Rafael Nadal vient à Roland‐Garros pour empo­cher le titre. Lasser des louanges et notam­ment du titre pompeux de « roi de la terre battue », l’Espagnol a mis encore une fois tout le monde d’ac­cord en confé­rence de presse.

« Personne ne m’ap­pelle comme cela dans ma famille., même pas dans mes proches, non pas du tout. Non, je ne me sens pas comme cela. Bien sûr, sur cette surface, je fais sans doute mieux que les autres, je n’ai pas besoin que l’on m’ap­pelle le roi de quoi que ce soit. Je sais ce que j’ai fait dans ma carrière tennis­tique et notam­ment sur cette surface et c’est tout, il n’y a rien de plus »