Bousculé pendant deux sets et demi par un ambi­tieux Diego Schwartzman en quarts de finale, Rafael Nadal a une nouvelle fois trouvé les armes et les ressources pour s’en sortir et s’of­frir une 14e demi‐finale à Roland Garros. Forcément inter­rogé sur cet premier set perdu après 36 glanés de suite à la porte d’Auteuil, le Majorquin, fidèle à lui‐même, ne veut pas en faire un drame et préfère insister sur sa formi­dable réaction.

« Aujourd’hui, j’ai trouvé un moyen de jouer mon meilleur tennis quand j’en avais besoin. Cela me donne beau­coup de confiance. Je ne peux pas nier que j’ai eu de grands résul­tats à Roland‐Garros, mais beau­coup d’hommes et de femmes ont fait de grandes choses dans l’his­toire du sport. Si les commen­ta­teurs disent que me battre à Roland‐Garros est le plus grand défi dans le sport, je ne peux pas avoir d’opi­nion, je ne sais pas quoi dire. J’étais dans une situa­tion déli­cate, à 4–3 pour lui dans le troi­sième set. C’était le moment de jouer au niveau que j’ai à l’en­traî­ne­ment. Pas beau­coup d’er­reurs, plus d’angles, plus de profon­deur, plus de coups gagnants, mon service était égale­ment meilleur. Je ne prétends pas venir ici et ne pas perdre de set. »