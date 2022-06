Pas de Roger Federer, pas de retraite. Si certains avaient imaginé un scénario rocam­bo­lesque pour cette remise des prix de l’édi­tion 2022 de Roland‐Garros, ils peuvent être déçus.

Interrogé lors de la remise des prix après son 14e sacre à Roland‐Garros, Rafael Nadal est comme souvent resté très sobre, sans faire d’an­nonce parti­cu­lière concer­nant cette fameuse bles­sure au pied dont il souffre depuis le début de sa carrière.

« Casper, c’est un réel plaisir de jouer contre toi une finale ici à Roland Garros. Je tiens à te féli­citer pour ta carrière incroyable. Je voudrais égale­ment remer­cier le public pour son soutien incroyable tout au long de cette quin­zaine. Et puis, si je n’avais pas eu ce grand soutien de ma famille, de mon équipe, je me serais retiré du tennis depuis bien long­temps. Je ne sais pas ce qui va se passer dans le futur mais je vais conti­nuer à me battre pour revenir. »