C’est après 2H du matin que Rafael Nadal s’est présenté en conférence de presse. Comme d’habitude, Rafa ne s’est pas plaint, il a simplement dressé un vrai bilan lié au fait de débuter un match tard dans la nuit alors que l’on est au mois d’octobre. Quelque part sans le dire, l’Espagnol pointe une vraie erreur de programmation : « Le problème c’est la météo. Bien entendu, ce n’est pas idéal de terminer un match à une heure et demi du matin, mais le problème est la météo. C’est le vrai problème. Il fait trop froid pour jouer, pour être honnête. Je sais que les joueurs de foot jouent dans de telles conditions, mais ce n’est pas pareil, ils courent en permanence. Nous, nous courons, nous nous arrêtons, on fait une pause entre chaque point : c’est un sport où il y a de nombreuses interruptions. Voilà pourquoi je pense que c’est un peu dangereux pour le corps que de jouer dans de telles conditions. Mais bon c’est la vie ! Je ne sais pas pourquoi ils ont décidé de mettre cinq matches sur le Chatrier dans la même journée. Je pense que c’est un risque qu’ils ont pris. Lorsque j’ai reçu le programme hier, je me suis dit qu’il était probable que nous ayons des matches extrêmement longs ; c’est ce qui s’est passé. Bon, j’ai tâché d’être patient d’accepter ce qui nous était imposé. J’ai essayé d’être positif et j’ai gagné le match »