Un quart de finale à Madrid, un huitième à Rome et une douleur intense au pied gauche, après sa bles­sure à la côte : voici le bilan de Rafael Nadal sur terre battue cette saison avant Roland‐Garros. De quoi inquiéter le roi de la terre battue ? Pas vrai­ment. Il a préféré rela­ti­viser en confé­rence de presse après son entrée en lice rassu­rante ce lundi.

« Bien sûr que quand on gagne à Monte‐Carlo, à Madrid et à Rome, on a confiance en soi, c’est plus facile. Plus on engrange de victoires, plus on a confiance en soi, et l’ad­ver­saire le ressent égale­ment. Mais les choses sont diffé­rentes. Je ne m’at­ten­dais pas non plus à gagner 15 Monte‐Carlo et 15 Rome. C’est la situa­tion aujourd’hui. J’ai contracté une bles­sure : ce qui est passé est passé. Nous sommes main­te­nant à Roland‐Garros, et je vais faire de mon mieux. Je ne sais pas quel serait mon niveau de confiance si je n’avais pas été blessé, mais j’aime pas le mot ‘si’, donc je ne vais pas tergi­verser. Il faut accepter la situa­tion telle qu’elle est aujourd’hui et puis, déployer tous les efforts à l’en­traî­ne­ment, au jour le jour, pour s’amé­liorer. Et on verra bien ce qui se passera !. »

Pour rappel, Rafa affron­tera au 2e tour le Français Corentin Moutet, tombeur de Stanislas Wawrinka.