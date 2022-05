De passage en confé­rence de presse ce vendredi à l’oc­ca­sion du média day après s’être entraîné pendant plus d’une heure avec Sebastian Korda sous le toit du court Philippe‐Chatrier, Rafael Nadal a refusé le statut de favori lors­qu’un jour­na­liste lui a posé la question.

« Non, non, certai­ne­ment pas si on regarde les résul­tats. Les résul­tats disent que je ne suis pas le favori. Mais c’est quelque chose qui ne m’a jamais beau­coup préoc­cupé. Quand j’étais favori, je ne me voyais pas comme favori. Je me voyais comme un des candi­dats. C’est ce que j’ai toujours pensé dans ma carrière tennis­tique. Bien sûr, j’ai été un candidat ici pour la victoire, puisque j’avais déjà gagné, mais ici, on est vendredi, avant le début du tournoi, et je ne crois nulle­ment être le favori. Mais on ne sait pas ce qui peut se passer. »