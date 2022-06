Agressif, humble, dense, à l’affût de chaque oppor­tu­nité, Rafael Nadal a livré un gros match avec un vrai passage à vide dans la 2ème manche. Ce succès lui permet donc de conti­nuer son parcours et de rêver d’un 14ème titre. En confé­rence de presse, il a encore insisté sur le fait qu’il ne se proje­tait pas mais pensait au présent unique­ment, quel champion !

« Cette nuit a été pleine d’émo­tions pour moi. Je sais que ce n’est qu’un quart de finale. Je n’ai encore rien remporté. Je me donne la possi­bi­lité dans deux jours de revenir fouler la terre, et jouer une demi‐finale à Roland‐Garros, cela veut dire énor­mé­ment pour moi. Si je ne joue pas bien, ou bien si je perds lors de cette demi‐finale, ce ne sera pas parce que je ne serai pas concentré sur la demi‐finale. J’ai de l’ex­pé­rience, je ne suis pas le genre de personne qui a des hauts et des bas, des montagnes russes. Je suis toujours du point de vue émotionnel stable, on va voir comment cela se déroule. Je profite d’au­jourd’hui parce que la nuit a été magni­fique pour moi, sans aucun doute, pleine d’émo­tions aussi. Demain, je vais commencer à me concen­trer sur ce que je dois faire pour être prêt pour la demi finale. L’objectif prin­cipal pour moi, c’est de me concen­trer sur mon niveau de jeu, celui que j’ai joué aujourd’hui »