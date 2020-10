Lors de son second tour face à Mackenzie Mcdonald, Rafael Nadal a été impressionnant. Parfois même injouable. Les conditions n’étaient pas optimales selon lui mais elles lui convenaient.

« Aujourd’hui (Mercredi), il ne faisait pas si froid et la balle, sans être non plus très vivante, ne donnait pas l’impression de frapper une pierre. Je signerais déjà pour jouer avec ces conditions. Elles n’étaient pas extrêmes comme les autres jours. C’est un tournoi différent mais aujourd’hui les conditions ont été acceptables pour tout le monde », a déclaré le Majorquin en conférence de presse.

Malheureusement pour Rafa, la météo ne devrait pas aller en s’améliorant dans les prochains jours…