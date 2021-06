En 8ème de finale les choses sérieuses vont vrai­ment commencer. Chaque joueur se présente avec trois victoires et un certain nombre de certitudes.

Rafael Nadal est dans cette posi­tion même s’il n’a pas eu à forcer beau­coup son talent depuis le début du tournoi, ce qui ne sera pas le cas de son futur adver­saire, Jannik Sinner qui est un survi­vant (NDLR : Il a sauvé une balle de match au 1er tour face au fran­çais P2H).

Les deux hommes se connaissent très bien et Sinner s’est entraîné très souvent avec le roi de la terre battue.

Leur dernière confron­ta­tion à Rome avait été un duel d’une rare inten­sité. Ce 8ème sera donc une réelle affiche d’au­tant que l’an dernier en Octobre sur ce même central, l’Italien avait causé quelques soucis à Rafa.

Le joueur espa­gnol s’at­tend donc à un vrai combat même si le contexte est diffé­rent : « Les condi­tions sont tota­le­ment diffé­rentes. Ce sera un match diffi­cile. Il est jeune. Il s’amé­liore semaine après semaine. Il a d’ex­cel­lents coups. Je vais devoir être solide, être agressif parce que sinon, ce sera très diffi­cile. Je dois le faire jouer à partir d’en­droits diffi­ciles du court. Je peux faire beau­coup d’er­reurs. On est qu’au

quatrième tour, on ne peut s’at­tendre à avoir un adver­saire facile à ce stade.

Ce n’est pas le meilleur quatrième tour, c’est un adver­saire dange­reux. On se connaît bien. On verra. Je dois être prêt à jouer un niveau de tennis très élevé pour avoir une chance d’être en quarts, et je vais me battre pour cela »