Comme d’habitude à l’issue de son titre acquis à Roland-Garros, Rafael Nadal a donne une interview en face à face à nos confrères de l’Equipe. Le Majorquin évoque surtout sa grande fierté de s’être adapté aux circonstances sans se plaindre, ni mettre en doute le fait de jouer Roland-Garros à cette période de l’année : « Je l’ai dit : ce tournoi réunissait les conditions les plus difficiles pour moi de tous les Roland-Garros que j’ai gagnés. Je le maintiens encore aujourd’hui, bien que le résultat puisse faire croire le contraire. Donc bien sûr que j’avais des doutes. Au final, j’ai essayé de voir les choses d’une manière positive, de m’entraîner chaque jour avec la bonne attitude, en cherchant à apporter d’autres solutions à mon jeu. Cela a été un travail quotidien mais aussi une question d’approche, rester dans le positif, ne pas tomber dans le découragement, parce qu’il fait froid, parce que la balle ne rebondit pas beaucoup etc. Ne pas se laisser déborder par les choses négatives. La seule manière de vaincre ces conditions difficiles était de les surpasser avec une attitude et une détermination meilleures que jamais »

Encore un témoignage qui mériterait d’être affiché dans tous les clubs de tennis du monde.