Infligé 6-0 au numéro 1 mondial n’est pas anodin. Rafael Nadal lors de sa longue interview donnée à El Periodico a donc tenu à revenir sur cet évènement pour livrer une analyse assez pragmatique : « Je vais vous dire une chose : la façon dont les scores de tennis fonctionnent est très difficile. Après ce 6-0, beaucoup ont pensé (étaient sûrs) que j’allais battre Novak et pourtant rien n’est plus éloigné de la vérité. Ce 6-0 était très trompeur, car le niveau de l’un (joueur) et de l’autre n’était pas d’un 6-0. Et parfois, quand c’est aussi l’inverse. Quand celui qui perd c’est moi, quel que soit le résultat, je pense la même chose et je recommence le set suivant en pensant que le match recommence. Le plus important lorsque vous êtes sur le terrain est de ne pas cesser de vous donner des opportunités, de ne jamais baisser les bras, car vous pouvez vous améliorer, l’inspiration vient à vous, l’adversaire peut échouer, vous pouvez vous détendre »