A l’occasion de la journée des médias, Rafael Nadal est revenu sur les conditions très particulières de cette édition 2020 de Roland Garros. Excepté le public qui sera très peu présent (seulement 1000 personnes par jour sur le central), les conditions météorologiques seront très importantes ainsi que l’heure des rencontres.

« Les conditions sont très dures. Il fait tellement froid, a déclaré le numéro 2 mondial pas vraiment rassuré après quelques entraînements. J’ai eu beaucoup de succès sur cette surface mais la situation est particulière et les conditions sont maintenant les plus difficiles depuis que je viens ici. Mais je suis venu pour me battre et jouer avec la plus grande intensité possible et pour m’entraîner avec la meilleure attitude possible, » a conclu le Majorquin qui n’est pas prêt de se laisser miner par ces conditions spéciales.