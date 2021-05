Les condi­tions plus fraiches et plus lourdes de l’édi­tion 2020 de Roland‐Garros, excep­tion­nel­le­ment autom­nale, auraient pu gêner Rafael Nadal. Il n’en a rien été pour le Majorquin qui a pour la 13e fois soulever le trophée sans trem­bler. Cette année 2021 marque le retour à une météo un peu plus habi­tuelle du côté de la Porte d’Auteuil, et même très enso­leillée. Lors du Media Day, Nadal a assuré se sentir extrê­me­ment bien.

« Les condi­tions me sont plus favo­rables, il fait beau et il y a du soleil donc les sensa­tions sont bonnes. Il faut bien jouer, mais pour le moment je suis content de la façon dont les choses se déroulent. C’est un tournoi très impor­tant pour moi et je dois être aussi préparé que possible. Je suis ici avec le plus grand enthou­siasme. Depuis la fin de Rome, les choses sont sur la bonne voie. J’ai augmenté la charge de travail et j’ai fait des sessions doubles. La prépa­ra­tion a été comme d’ha­bi­tude et cette pause de deux semaines après Rome n’a pas été mauvaise pour moi. Je me sens très bien, mais main­te­nant nous devons le montrer sur le court. »

Ces propos ne devraient pas rassurer les rivaux de Rafael Nadal…