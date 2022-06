En confé­rence de presse, Rafael Nadal a clai­re­ment expliqué les sources de sa moti­va­tion pour conti­nuer à se battre et jouer au tennis. C’est bien l’es­sence même du jeu et son amour pour le tennis qui lui permettent ou l’obligent à donner le meilleur de lui même sur un court quel que soit son palmarès. Quelle leçon !

« L’idée n’est pas d’être le meilleur de l’his­toire et de remporter toutes les victoires. C’est parce que j’aime jouer au tennis et j’aime la compé­ti­tion. Comme je l’ai dit dans le passé, ce n’est pas quelque chose que je ne sens pas. Nous avons atteint nos rêves, moi‐même, Roger, Novak, nous avons atteint des choses que nous ne rêvions même pas ! Ce qui me fait conti­nuer à aller de l’avant, ce n’est pas la compé­ti­tion, d’être le meilleur ou de remporter plus de Grands Chelems que les autres ; ce qui me fait aller de l’avant, c’est la passion pour le jeu, c’est de vivre des moments qui vont rester en moi pour toujours et de jouer devant les meilleures foules et dans les meilleurs stades du monde. C’est ça qui me motive. Cette passion pour ce que je fais. Bien sûr, après, si je ne me sens plus compé­titif, je ne vais pas m’amuser, et c’est tout ! »