Alors que certaines voix s’élèvent pour critiquer l’organisation de Roland-Garros, Rafael Nadal a tenu à adresser un message de remerciements à ceux qui rendent la reprise du tennis possible.

« Personne n’aime jouer dans ces conditions. Mais c’est comme ça. Tout ce que l’on peut faire, c’est remercier les gens de l’US Open et de Roland Garros de faire au mieux pour que les tournois se déroulent quand même. Ce n’est pas facile. Ils perdent de l’argent. C’est ce qu’il y a de beau avec notre circuit. Ils ont réussi à les organiser. C’est un moment où on peut se serrer les coudes et essayer de lutter pour revenir sur le circuit, remettre le circuit en route. C’est ce qu’il se passe. Tout le monde voudrait revenir à une situation normale, mais, auparavant, il faut résoudre le problème essentiel qui est la santé mondiale, qui reste le gros problème. La seule chose que l’on puisse dire, c’est merci de nous laisser jouer au tennis », a déclaré l’Espagnol en conférence de presse.

La classe.