Depuis que Rafael Nadal a été aperçu en grande souf­france avec son pied lors de son huitième de finale à Rome face à Shapovalov et que Novak Djokovic a remporté son premier trophée de la saison, les obser­va­teurs sont un peu perdus, à l’image de Patrick McEnroe qui s’ex­pri­mait sur son podcast Holding Court with Patrick McEnroe.

Et au moment de choisir un favori pour remporter Roland‐Garros, l’an­cien 28e mondial a beau­coup hésité, s’est même contredit avant de fina­le­ment en choisir un légè­re­ment devant l’autre. Du grand Patrick : « Normalement, je dirais que Nadal est le favori. Djokovic est certes le tenant du titre mais je pense toujours que Rafa, chez lui, à Roland‐Garros, est toujours le favori. Cependant, je pense que je penche pour Djokovic en ce moment, malgré le fait qu’Alcaraz ait gagné à Madrid avec l’al­ti­tude là‐bas, la balle qui saute un peu plus, et Novak qui commen­çait juste à trouver ses marques. Pour l’ins­tant, je penche pour Djokovic en tant que léger favori. »