Très solide vain­queur de Jannik Sinner ce lundi en huitièmes de finale de Roland Garros (7–5, 6–3, 6–0), Rafael Nadal est revenu en confé­rence de presse sur un petit évène­ment survenu au cours de la rencontre. En effet, les respon­sables des lumières sur le court Philippe Chatrier ont décidé de les allumer alors que la lumière natu­relle était large­ment suffi­sante, le match ayant eu lieu entre 17h30 et 19h45. Un chan­ge­ment qui a gêné même voire agacer le maître des lieux.

« Oui, effec­ti­ve­ment. Les lumières ont été allu­mées trop tôt. Avec le soleil, sur ce genre de court qui est couvert d’un côté, pour moi, du côté droit, du côté de l’arbitre de chaise, les lumières me gênaient, c’est vrai. Lorsque le soleil était un peu plus bas, il commen­çait à frapper dans les lumières, cela a fait des reflets et de l’ombre sur le court. Et quand le soleil a tapé dans les lumières, oui, c’était un peu délicat. Je ne sais pas pour­quoi ils ont allumé si tôt, parce qu’on a joué ici, à Roland‐Garros, sans lumière, depuis…toujours, je dirais ! À 16h, 17h, on jouait au tennis jusqu’à 21h avec la lumière natu­relle, sans autre lumière. C’est pour cela que je n’ai pas compris pour­quoi ils ont dû allumer si tôt. C’est peut‐être à cause des télés. C’est ce que l’on m’a dit. J’ai répondu que l’on avait déjà les télés avant. Et puis, j’ai vu beau­coup de matchs ici qui ont été joués, et à la télé, sans lumière, la qualité télé­vi­suelle est très bonne. Pourquoi allumer la lumière si cela gêne un peu les joueurs ? Cela va à l’en­contre du jeu. C’est cela qui m’a préoccupé. »