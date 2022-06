C’est fait ! En concé­dant seule­ment six petit jeux lors de cette finale de l’édi­tion 2022 de Roland‐Garros face à Casper Ruud, Rafael Nadal s’est offert un 14e Roland‐Garros et un 22e titre du Grand Chelem, relé­guant ainsi Roger Federer et Novak Djokovic à deux longueurs.

Suffisant pour déjà le proclamer comme GOAT ? Probablement…