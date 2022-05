Jusqu’à ce mercredi soir, seuls deux joueurs avaient remporté au moins 300 matchs en Grand Chelem : Roger Federer et Novak Djokovic.

Grâce son succès au 2e tour de Roland‐Garros contre Corentin Moutet, Rafael Nadal a rejoint ses deux grands rivaux. Enfin. Le Big 3 au complet a désor­mais réussi cette immense performance.

A noter que Federer reste loin avec 369 victoires en Grand Chelem, soit 44 de plus que Nole et 69 donc de plus que Nadal.