Guérie du cancer, Carla Suarez Navarro est déjà de retour, dès ce mardi ! Elle est opposée à Sloane Stephens en dernière session sur le Suzanne Lenglen. L’Espagnol, impres­sion­nante, devait revenir pour l’US Open, puis Wimbledon, et fina­le­ment Roland‐Garros. Son compa­triote, Rafael Nadal, lui a adressé un magni­fique message.

« Je voulais juste te féli­citer pour ton atti­tude et pour tout ce que tu as traversé pendant ces mois diffi­ciles que tu as vécus. Tu es une cham­pionne, tu l’étais déjà sur le court, mais main­te­nant tu as montré que tu en es aussi une en dehors. Je suis très content de ton réta­blis­se­ment. Je t’en­voie un gros bisou et félicitations. »