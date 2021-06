Eurosport a eu la chance de pouvoir inter­roger Nadal après son passage en salle de presse où il n’a pas été très prolixe. Lors de cette inter­view, la chaine a diffusé un passage où Rafa aurait fusillé de regard son adver­saire comme pour lui dire : « Ici, c’est chez moi ! ».

Cette inter­pré­ta­tion très jour­na­lis­tique, l’Espagnol la réfute en bloc : « Pas du tout, cela n’est pas vrai et je n’ai pas regardé parti­cu­liè­re­ment Jannik. J’étais concentré et je pensais surtout à ce que j’al­lais améliorer sur le prochain jeu. Et si j’ai bien réussi par le passé ici, que je me sens toujours très bien à Roland‐Garros, ce n’est pas ma maison ou mon salon, pas du tout. Chaque jour est un chal­lenger, j’ai toujours cela en tête »