Héroïque, inébranlable…Les mots manquent mais Rafael Nadal pousse les obser­va­teurs à se montrer toujours plus imaginatifs.

Après les grimaces à Rome, le tirage au sort terrible, les ques­tions sur sa fameuse bles­sure au pied gauche, le 14e titre à Roland‐Garros semblait loin. Mais l’Espagnol a surmonté tous les obstacles pour aller cher­cher ce nouveau sacre, le plus diffi­cile à obtenir même s’il n’aura jamais tremblé dans cette finale contre Casper Ruud ce dimanche.

Juste avant d’en­trer sur le court Philippe‐Chatrier, les atti­tudes des deux joueurs en disent déjà beau­coup. Rafael Nadal saute dans tous les sens, accé­lère, frappe dans le vide. Juste à côté : Casper Ruud, tête basse, le visage à la fois concentré et inquiet avant de jouer sa première finale de Grand Chelem, face à son idole.

Ruud timoré et fébrile, Rafa en profite en brea­kant dès le début de match. Mais le maître des lieux ne parvient pas à mettre son jeu en place. Pas tout à fait impé­rial, il se fait reprendre tout de suite. Sans consé­quence car il il a de la marge. Il reprend vite les devants, à l’ex­pé­rience. Il enfonce Ruud sur son revers, qui se décale en coup droit le plus souvent possible, parfois à l’excès. Nadal gère.

Dans le deuxième set, Rafa peut enfoncer le clou avec trois balles de break d’en­trée. Casper résiste, prend enfin confiance. Il profite même d’une baisse physique de Nadal dans le 4e jeu, qui cède sur une double faute et un jeu blanc. Ruud a une belle occa­sion de revenir mais son irré­gu­la­rité le plombe. Nadal accé­lère dans les moments impor­tants. Au‐dessus, trop serein, il enchaîne cinq jeux et remporte la deuxième manche.

Plus qu’à un set du bonheur ultime, Nadal part ensuite en démons­tra­tion face au Norvégien, résigné. Il sait qu’il n’a pas profité des petites faiblesses de Rafa lors des deux premières manches. Ce dernier se permet de lui coller une bulle pour finir.

Rafael Nadal est imbat­table en finale à Roland‐Garros. Il s’im­pose 6–3, 6–3, 6–0, en 2h19 contre Casper Ruud. Il remporte son 2e titre du Grand Chelem cette saison après l’Open d’Australie, le 22e de sa carrière. Il creuse un peu plus l’écart avec Novak Djokovic et Roger Federer, déten­teurs de 20 sacres chacun.