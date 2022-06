Rafael Nadal a répondu à beau­coup d’in­ter­views suite à son 14e succès à Roland‐Garros et notam­ment à CNN. Interrogé sur l’idée de la fameuse course aux titres du Grand Chelem, il a réaf­firmé ce qu’il explique main­te­nant depuis longtemps.

« Honnêtement, ce n’est pas quelque chose qui me dérange si Novak Djokovic en gagne 23 et que je reste avec 22. Je pense que mon bonheur ne chan­gera pas du tout. Pas même d’un pour cent », a déclaré Nadal qui a par la suite insisté sur un point où il est diffi­cile de ne pas le suivre : « Il est évident que le record de 22 tour­nois du Grand Chelem reste quelque chose de beau­coup plus réali­sable que 14 Roland‐Garros, cela me parait logique. »