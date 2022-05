Les ques­tions sont souvent les mêmes en ce moment pour Rafael Nadal. L’Espagnol joue le jeu tout en étant tota­le­ment dérou­tant. Hier, lors du média day, il a clai­re­ment explique les choses et insister sur le fait qu’au final tout pouvait arriver le meilleur, comme le pire.

« J’en ai un peu assez de parler toujours de mon pied, même si je comprends que c’est normal après ce qui s’est passé à Rome. Mais pour ma part, c’est quelque chose avec lequel je vis au jour le jour au quoti­dien et ce n’est pas une surprise. Je suis là pour jouer au tennis et pour avoir le meilleur résultat possible. Et si je n’y croyais pas je ne serais pas là ! J’essaie de travailler le plus possible, de jouer le mieux possible. Mon objectif est d’être en posi­tion où je suis en bonne santé et où je joue un assez bon tennis pour avoir des chances »