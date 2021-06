L’Espagnol a été inter­rogé concer­nant son âge et notam­ment par rapport à la perfor­mance du jour de Federer qui a encore réalisé un gros match à 40 ans : « Si je passe un bon moment et que mon corps le permet, je n’ai pas de date prévue pour prendre ma retraite, et je ne l’en­vi­sage pas non plus. Quand j’avais 25 ans, je n’au­rais jamais imaginé être actif à 35 ans, en fait je pensais que j’au­rais été à la retraite depuis quelques années main­te­nant. Si vous me demandez main­te­nant, je pense qu’il sera très diffi­cile d’at­teindre 40 ans, mais pour l’ins­tant je n’y pense pas, je suis heureux de faire ce que je fais »