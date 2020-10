Après le tirage au sort, la tendance était plutôt à un Nadal – Zverev en quart de finale. Mais un certain Jannik Sinner est passé par là. La pépite italienne de 19 ans s’est débarrassée en quatre sets de l’Allemand au tour précédent. Il devient le premier joueur à atteindre les quarts de finale lors d’une première participation depuis…Nadal en 2005. Ce dernier était même allé au bout.

Les deux joueurs ne se sont encore jamais affrontés. En revanche, ils ont échangé des balles aux entraînements. Rafael Nadal a eu le temps de l’observer.

« Sinner est jeune et s’améliore, il joue de mieux en mieux, semaine après semaine. Ce ne sera pas un match aisé. Ce sera la première fois que je l’affronterai. Lors du tournoi, je me suis entraîné avec lui à quelques reprises. Il a énormément de potentiel. Il manie sa raquette très vite et lâche des coups extraordinaires », a constaté le Majorquin, très élogieux comme souvent avec ses adversaires.

A noter que le match clôturera la journée sur le Philippe-Chatrier. Les conditions ne devraient pas vraiment plaire à Rafa. Son premier vrai test est programmé aux alentours de 17h.