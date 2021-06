Comme Marin Cilic avec Roger Federer, Cameron Norrie a reproché à Rafael Nadal de prendre trop de temps pour se tenir prêt au retour. Le Britannique, dési­reux de mettre du rythme, s’en est plaint au près de l’arbitre. En confé­rence de presse, Rafa est revenu sur ce léger inci­dent. Il a trouvé l’attitude de Norrie éton­nante car ce dernier prenait par moment beau­coup de temps pour servir lui aussi. Une défense qui rappelle celle de Roger Federer jeudi dernier…

« On n’a pas de ramas­seur de balle qui nous amène la serviette, et la serviette est très loin ! Il y a eu ce problème après le jeu, je ne prenais pas la serviette souvent, mais entre deux jeux, je pensais que j’avais le droit, je méri­tais de prendre ma serviette entre deux jeux. Rien de très impor­tant. Quelque chose que tout le monde fait. Je pense que parfois, il essayait d’ac­cé­lérer la situa­tion, pour mettre un peu de pres­sion sur mes épaules. Il a le droit de le faire, mais je pense que je n’ai rien fait d’in­cor­rect. Je ne me suis pas du tout plaint quand il jetait ses balles à 20 reprises ! Je ne savais pas quand il allait servir. Je ne me suis jamais plaint durant tout le match. Je pense qu’il ne peut pas se permettre de se plaindre de quoi que ce soit. L’arbitre m’a juste dit : « Dépêche‐toi, il est prêt. « . S’il voulait mettre la pres­sion, je dois l’ac­cepter. J’ai essayé d’aller un peu plus vite, de toujours le respecter, respecter l’ar­bitre. Je pense qu’il a juste joué son va‐tout, c’est tout !»