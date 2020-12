Vainqueur à 13 reprises des Internationaux de France, dont la toute première fois en 2005 alors qu’il n’avait que 19 ans, Rafael Nadal a révélé à la télévision espagnole les deux années les plus compliquées parmi ses nombreux succès. Et 2005 n’en fait curieusement pas partie. Le Majorquin a expliqué pourquoi.

« Mon premier titre là-bas (ndlr : en 2005), je ne pense pas que ce soit le plus compliqué ni le plus surprenant. J’étais déjà favori pour avoir remporté les tournois principaux sur terre battue et la jeunesse te donne cette confiance et cette audace qu’il faut. J’avais de l’énergie à revendre cette année-là. Je dirais 2011, parce que c’était une année difficile pour moi, et surtout 2020 car c’était la victoire la plus inattendue en raison des conditions dans lesquelles ce sont déroulées le tournoi. »