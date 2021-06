Assez tran­quille vain­queur d’Alexei Popyrin au premier tour de Roland Garros (6–3, 6–2, 7–6), Rafael Nadal s’est présenté en confé­rence de presse satis­fait du travail accompli. Interrogé sur son statut de tête de série numéro 3 et du fait qu’il se retrouve dans la même partie de tableau que Novak Djokovic, l’homme aux 13 Roland Garros estime que tout cela est le résultat d’un clas­se­ment parfai­te­ment équitable.

« Cela fait partie du jeu, c’est comme cela que les clas­se­ments fonc­tionnent. Il n’y a pas de sport plus juste que le tennis pour cela. Il y a un clas­se­ment, les têtes de série sont calcu­lées en fonc­tion des clas­se­ments que vous aviez au cours de l’année précé­dente, de l’année inté­grale. C’est comme cela que cela fonc­tionne. Il faut trouver un moyen pour que ce soit juste et je pense que c’est un bon moyen pour éviter toute discus­sion inutile. C’est tout. Je suis tête de série n°3, Novak est premier, pas de problème avec cela. Moi, je suis là pour faire de mon mieux et quand on est tête de série n°3, on peut être dans la même partie du tableau que le numéro 1 ou le numéro 2. Ici, c’est numéro 1 cette fois‐ci, mais peu importe. Je viens de remporter mon premier match, j’en suis ravi et je vais essayer ensuite de me concen­trer sur le deuxième match. Tout le reste ne me préoc­cupe guère pour le moment. »