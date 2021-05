Rafael Nadal était présent en confé­rence de presse aujourd’hui à Roland Garros pour le tradi­tionnel média day. L’Espagnol s’est notam­ment exprimé sur sa partie de tableau. Pour la première fois en Grand Chelem, les trois monstres du circuit se retrouvent ensemble. Pour Rafa, il est tout à fait naturel de partager les premiers rôles avec les plus jeunes. Il y voit même une forme de logique.

« Je le vois natu­rel­le­ment. L’un a presque 40 ans, j’ai presque 35 ans et l’autre 34 ans. C’est normal que les jeunes montent dans le clas­se­ment. Ce sont des choses qui arrivent. Je le vois comme normal. Personnellement, je ne suis pas inquiet du tirage au sort pour le moment. J’ai beau­coup de travail à faire avant d’ar­river à ce match contre Djokovic en demi‐finale. Je dois faire mon chemin, et cela commence par Popyrin. Mon tableau est trop exigeant pour penser à autre chose. Je dois pour­suivre ma prépa­ra­tion et me concen­trer pour conti­nuer à faire les choses que j’ai faites. »