La défaite de Rafael Nadal à Madrid va avoir des consé­quences impor­tantes pour l’Espagnol, outre le fait qu’elle attaque encore plus son capital confiance, elle va permettre à Daniil Medvedev de récu­pérer sa 2ème place mondial avec 150 points d’avance.

De plus, à Rome, fort de son titre en 2019, Rafael Nadal ne pourra donc combler son retard. Cela implique donc qu’il sera tête de série 3 du côté de la porte d’Auteuil. Suivant le tirage, il pourra donc jouer Novak Djokovic en demi‐finale plutôt qu’en finale.

Après, Si Rafa veut essayer de repasser devant Daniil, il s’agira de voir si cela est possible par exemple en s’ali­gnant sur un ATP250 avant Roland, et si l’écart entre les deux hommes est infé­rieur à 250. On aura la réponse à la fin de la semaine car le Russe ne peut que gagner des points dans la capi­tale italienne.

On voit mal aussi un joueur de la trempe de Nadal sacrifié deux semaines d’en­trai­ne­ment chez lui à Manacor juste pour obtenir une place de tête de série 2 à Roland‐Garros.