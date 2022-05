Deux semaines après être sorti du tournoi de Rome en boitant à cause d’une douleur atroce au pied due au syndrome dont il souffre depuis l’ado­les­cence, Rafael Nadal s’est qualifié pour le troi­sième tour de Roland‐Garros sans perdre un seul set tout en se montrant globa­le­ment dominant.

Facile face à Thompson au premier tour, le roi de la terre devait cette fois faire face à un joueur atypique en la personne de Corentin Moutet, en plus de jouer face à un local. Et malgré une très belle résis­tance et quelques coups de génies, le Tricolore n’a malheu­reu­se­ment pas pesé bien lourd à cause notam­ment d’un manque de puis­sance criant. Souvent pris de vitesse, Corentin a du se creuser les méninges pour parvenir à faire bouger Rafa comme sur certaines amor­ties très bien senties grâce à sa sublime main. Mais malheu­reu­se­ment, face à un Nadal pas amoindri physi­que­ment et qui monte en puis­sance tennis­ti­que­ment, la marche était vrai­ment trop haute.

Malgré un léger trou d’air à 5–3 pour servir pour le gain de la rencontre, Rafael Nadal s’im­pose 6–3, 6–1, 6–4, après 2h10 de jeu, et devra vrai­ment se méfier de la lour­deur de la balle du Néerlandais Botic Van De Zandschulp lors du prochain tour.