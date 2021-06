Quel est le point commun entre Ferrer, Moya, Federer, Thiem, Djokovic, Gasquet, Grosjean ou encore Verdasco ? Ce sont à minima de grands joueurs ? Certes. Surtout, ils ont chacun encaissé un 6–0 contre Rafael Nadal à Roland Garros. Ce mercredi, Diego Schwartzman vient rejoindre cette liste qui comporte main­te­nant 19 joueurs, et pas n’im­porte lesquels. Rafa glane un nouveau record et devient le joueur ayant gagné le plus de fois 6–0 sur un seul tournoi du Grand Chelem.

Joueurs ayant gagné le plus de fois 6–0 sur un seul tournoi du Grand Chelem :

23‐ Nadal (Roland Garros)

22‐ Connors (États‐Unis)

20‐ Borg (Roland Garros)

17‐ Federer (Australie)

16‐ Agassi (Australie)

15‐ Agassi (États‐Unis)

15‐ Djokovic (Australie)