Le tirage au sort de l’édition 2020 de Roland Garros vient d’avoir lieu. 12 fois vainqueur à la porte d’Auteuil, Rafael Nadal a hérité d’un tableau plus que favorable jusqu’en demi-finale où il devrait normalement retrouver un certain Dominic Thiem, double finaliste à Paris et récent lauréat de l’US Open.

Le roi de la terre battue, qui affrontera le Russe Egor Gerasimov au premier tour, sera ensuite opposé à un joueur qualifié ou à l’Américain Mcdonald. Au troisième tour, il pourrait retrouver un Kei Nishikori en manque de rythme après un arrêt d’un an, le non terrien Daniel Evans voire l’Italien Travaglia ou l’Espagnol Andujar. Rien de bien méchant pour le numéro 2 mondial qui devrait ensuite affronter un Fabio Fognini de retour de blessure ou John Isner en huitièmes avant un potentiel quart de finale face à Alexander Zverev, si ce dernier parvient jusque-là.

Retrouvez l’intégralité du tirage au sort ci-dessous :