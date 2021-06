L’Espagnol a connu une petite frayeur face à Popyrin quand il a du sauver une balle de set dans la première manche. Interrogé l’idée qu’il aurait pu se stresser dans ce moment là, Rafael a été plutôt clair : « Non pour­quoi stresser, parce que même si je perds au troi­sième set, j’au­rais été en bonne posi­tion pour essayer de remporter la victoire. Une balle de set et une balle de match, ce sont deux choses diffé­rentes. Avec une balle de match, on rentre à la maison, mais avec une balle de set, on l’emporte au bout de cinq manches ; c’est autre chose. Je sais que je vais me battre pour chaque point. Je ne veux pas perdre le set du tout, bien sûr, mais cela fait partie du jeu. Quand on affronte un joueur qui a décidé de cher­cher à remporter le moindre point, on est en diffi­culté s’il a de la réus­site, comme cela a été le cas avec son service. A ce moment‐là, il est diffi­cile de le breaker. On est dans une situa­tion diffi­cile, mais ici, surtout sur terre battue, c’est à la meilleure des cinq manches. Il faut donc quand même un niveau élevé pour pouvoir jouer aussi long­temps et c’est risqué aussi de jouer aussi agressif »