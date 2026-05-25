Il y a eu une petite polémique assez malsaine suite à une soirée « réservée » aux « noirs » organisé par Naomi Osaka. La joueuse s’est donc exprimée pour expliquer sa vérité.
Naomi Osaka on why she chose to host a party for the black tennis players :— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 24, 2026
“You know I’m seeing a little bit of‐
‘Why can’t you love everyone for all skin tones?’ and ‘what if someone had an all white party?! First of all I do love everyone for who they are no matter their race… pic.twitter.com/Qg824Qsur5
« J’aime tout le monde pour ce qu’ils sont, peu importe leur race + leur ethnie, (je suis littéralement à moitié japonaise haha). Je ne peux parler que de mes expériences dans ma propre vie, mais en grandissant en tant que joueuse de tennis, je ne voyais pas beaucoup de personnes qui me ressemblaient et je pense qu’il est important de les célébrer. Deuxièmement, je pense qu’il est important de noter qu’il y a eu des dîners/fêtes réservés uniquement aux blancs. Je ne sais pas comment vous le dire autrement, je les ai littéralement vus tout le temps et je n’ai jamais eu de problème avec ça. Aux personnes qui posent cette question, je veux aussi leur poser cette question, ‘Qu’est‐ce qui vous préoccupe tant quand les personnes de couleurs se rassemblent?’ Je veux conclure en disant que j’ai grandi en voyant comment ils discriminaient mon père, appelant la police pour lui à plusieurs reprises sur le court de tennis. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles je m’excuserai dans ma vie, mais célébrer le fait d’être noire et apprécier qui nous sommes ne sera jamais quelque chose pour lequel je demanderai pardon. Merci. En fait, j’ai menti, désolée. Désolée pour les personnes qui ne peuvent pas comprendre dans leur esprit que ce n’est pas une question d’exclusion, c’est une célébration de tout le chemin que nous avons parcouru. »
Publié le lundi 25 mai 2026 à 10:53