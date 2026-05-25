Il y a eu une petite polé­mique assez malsaine suite à une soirée « réservée » aux « noirs » orga­nisé par Naomi Osaka. La joueuse s’est donc exprimée pour expli­quer sa vérité.

Naomi Osaka on why she chose to host a party for the black tennis players :



“You know I’m seeing a little bit of‐

‘Why can’t you love everyone for all skin tones?’ and ‘what if someone had an all white party?! First of all I do love everyone for who they are no matter their race… pic.twitter.com/Qg824Qsur5 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 24, 2026

« J’aime tout le monde pour ce qu’ils sont, peu importe leur race + leur ethnie, (je suis litté­ra­le­ment à moitié japo­naise haha). Je ne peux parler que de mes expé­riences dans ma propre vie, mais en gran­dis­sant en tant que joueuse de tennis, je ne voyais pas beau­coup de personnes qui me ressem­blaient et je pense qu’il est impor­tant de les célé­brer. Deuxièmement, je pense qu’il est impor­tant de noter qu’il y a eu des dîners/fêtes réservés unique­ment aux blancs. Je ne sais pas comment vous le dire autre­ment, je les ai litté­ra­le­ment vus tout le temps et je n’ai jamais eu de problème avec ça. Aux personnes qui posent cette ques­tion, je veux aussi leur poser cette ques­tion, ‘Qu’est‐ce qui vous préoc­cupe tant quand les personnes de couleurs se rassemblent?’ Je veux conclure en disant que j’ai grandi en voyant comment ils discri­mi­naient mon père, appe­lant la police pour lui à plusieurs reprises sur le court de tennis. Il y a beau­coup de choses pour lesquelles je m’ex­cu­serai dans ma vie, mais célé­brer le fait d’être noire et appré­cier qui nous sommes ne sera jamais quelque chose pour lequel je deman­derai pardon. Merci. En fait, j’ai menti, désolée. Désolée pour les personnes qui ne peuvent pas comprendre dans leur esprit que ce n’est pas une ques­tion d’ex­clu­sion, c’est une célé­bra­tion de tout le chemin que nous avons parcouru. »