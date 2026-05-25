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Naomi Osaka au sujet de la polé­mique autour de sa soirée privée : « ll y a beau­coup de choses pour lesquelles je m’ex­cu­serai dans ma vie, mais célé­brer le fait d’être noire et appré­cier qui nous sommes ne sera jamais quelque chose pour lequel je deman­derai pardon »

Par
Laurent Trupiano
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Australian Open - Melbourne - 13�12025

Il y a eu une petite polé­mique assez malsaine suite à une soirée « réservée » aux « noirs » orga­nisé par Naomi Osaka. La joueuse s’est donc exprimée pour expli­quer sa vérité.

« J’aime tout le monde pour ce qu’ils sont, peu importe leur race + leur ethnie, (je suis litté­ra­le­ment à moitié japo­naise haha). Je ne peux parler que de mes expé­riences dans ma propre vie, mais en gran­dis­sant en tant que joueuse de tennis, je ne voyais pas beau­coup de personnes qui me ressem­blaient et je pense qu’il est impor­tant de les célé­brer. Deuxièmement, je pense qu’il est impor­tant de noter qu’il y a eu des dîners/fêtes réservés unique­ment aux blancs. Je ne sais pas comment vous le dire autre­ment, je les ai litté­ra­le­ment vus tout le temps et je n’ai jamais eu de problème avec ça. Aux personnes qui posent cette ques­tion, je veux aussi leur poser cette ques­tion, ‘Qu’est‐ce qui vous préoc­cupe tant quand les personnes de couleurs se rassemblent?’ Je veux conclure en disant que j’ai grandi en voyant comment ils discri­mi­naient mon père, appe­lant la police pour lui à plusieurs reprises sur le court de tennis. Il y a beau­coup de choses pour lesquelles je m’ex­cu­serai dans ma vie, mais célé­brer le fait d’être noire et appré­cier qui nous sommes ne sera jamais quelque chose pour lequel je deman­derai pardon. Merci. En fait, j’ai menti, désolée. Désolée pour les personnes qui ne peuvent pas comprendre dans leur esprit que ce n’est pas une ques­tion d’ex­clu­sion, c’est une célé­bra­tion de tout le chemin que nous avons parcouru. »

Publié le lundi 25 mai 2026 à 10:53

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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