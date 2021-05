La nouvelle vient de tomber et elle risque d’en surprendre quelques uns. Après avoir refusé de se présenter en confé­rence de presse à Paris en raison d’une situa­tion psycho­lo­gique compli­quée, la Japonaise a fina­le­ment décidé de se retirer du tournoi après avoir reçu un réel aver­tis­se­ment de la part des tour­nois du Grand Chelem.

« Je pense que main­te­nant la meilleure chose pour le tournoi, les autres joueurs et mon bien‐être est que je me retire pour que tout le monde puisse se concen­trer sur le tennis qui se déroule à Paris. Je n’ai jamais voulu être une distrac­tion et j’ac­cepte que mon timing n’était pas idéal et que mon message aurait pu être plus clair. Plus impor­tant encore, je ne bana­li­se­rais jamais la santé mentale ni n’uti­li­se­rais le terme à la légère. La vérité est que j’ai souf­fert de longues périodes de dépres­sion depuis l’US Open en 2018 et j’ai eu beau­coup de mal à y faire face », a déclaré la récente lauréate de l’Open d’Australie qui fait part pour la première fois de ses problèmes mentaux.

Si la Japonaise ne faisait pas partie des favo­rites à la victoire finale, c’est malgré tout un choc pour le tournoi et le circuit dans sa globa­lité qu’une joueuse d’une telle impor­tance prenne une déci­sion aussi radi­cale. On attend désor­mais la réac­tion des diffé­rents acteurs, à commencer par Roland Garros.