Naomi Osaka a une nouvelle fois attiré tous les regards lors de son entrée sur le court pour son premier tour de Roland‐Garros.
En conférence de presse après sa victoire face à Laura Siegemund (6−3, 7–6), la quadruple lauréate en Grand Chelem a révélé avoir craint que l’arbitre lui demande de changer de tenue.
Everybody wants this ✨#RolandGarros pic.twitter.com/bPwBIPC2Fo— Roland‐Garros (@rolandgarros) May 26, 2026
« Quand j’ai vu la robe pour la première fois, j’ai eu l’impression de ressembler à la Tour Eiffel qui s’illumine la nuit. Ensuite, j’ai commencé à m’inquiéter un peu, parce qu’avec le soleil, la robe reflétait énormément la lumière. J’avais peur que l’arbitre me demande de sortir du court (sourire). Du coup, j’avais deux robes Nike plus classiques en secours, merci à Nike, mais heureusement, je n’ai pas eu besoin de les porter. »
Publié le mercredi 27 mai 2026 à 11:28