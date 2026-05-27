Naomi Osaka a une nouvelle fois attiré tous les regards lors de son entrée sur le court pour son premier tour de Roland‐Garros.

En confé­rence de presse après sa victoire face à Laura Siegemund (6−3, 7–6), la quadruple lauréate en Grand Chelem a révélé avoir craint que l’ar­bitre lui demande de changer de tenue.

« Quand j’ai vu la robe pour la première fois, j’ai eu l’impression de ressem­bler à la Tour Eiffel qui s’illu­mine la nuit. Ensuite, j’ai commencé à m’inquiéter un peu, parce qu’avec le soleil, la robe reflé­tait énor­mé­ment la lumière. J’avais peur que l’arbitre me demande de sortir du court (sourire). Du coup, j’avais deux robes Nike plus clas­siques en secours, merci à Nike, mais heureu­se­ment, je n’ai pas eu besoin de les porter. »