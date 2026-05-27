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Naomi Osaka sur sa tenue : « J’ai eu peur que l’arbitre me demande de quitter le court. J’avais deux robes de secours »

Par
Baptiste Mulatier
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Australian Open - Melbourne - 13�12025

Naomi Osaka a une nouvelle fois attiré tous les regards lors de son entrée sur le court pour son premier tour de Roland‐Garros.

En confé­rence de presse après sa victoire face à Laura Siegemund (6−3, 7–6), la quadruple lauréate en Grand Chelem a révélé avoir craint que l’ar­bitre lui demande de changer de tenue. 

« Quand j’ai vu la robe pour la première fois, j’ai eu l’impression de ressem­bler à la Tour Eiffel qui s’illu­mine la nuit. Ensuite, j’ai commencé à m’inquiéter un peu, parce qu’avec le soleil, la robe reflé­tait énor­mé­ment la lumière. J’avais peur que l’arbitre me demande de sortir du court (sourire). Du coup, j’avais deux robes Nike plus clas­siques en secours, merci à Nike, mais heureu­se­ment, je n’ai pas eu besoin de les porter. »

Publié le mercredi 27 mai 2026 à 11:28

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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