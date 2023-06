En plus d’avoir déclaré que les « 14 titres de Rafael Nadal à Roland‐Garros pesaient plus que les 23 sacres en Grand Chelem de Novak Djokovic », Ilie Nastase a dénoncé une certaine culture de l’ins­tant au moment dans le débat du GOAT.

« N’oublions pas ceux qui l’ont précédé, Borg, Rod Laver, qui a réalisé deux fois le Grand Chelem, Sampras. Ou d’autres que nous avons oubliés. Agassi, par exemple. Et d’autres encore. Les enfants et même les plus âgés ne regardent que les cham­pions d’au­jourd’hui. Je suppose que c’est la même chose pour le foot­ball. Pelé était apprécié en son temps, Cruyff était apprécié en son temps, Maradona aussi, main­te­nant c’est Messi, n’est‐ce pas Je peux comparer, je les ai tous vus et j’ai joué avec beau­coup d’entre eux, mais je ne pense pas qu’ils fassent le travail, je pense que ce sont plutôt les médias et les spon­sors qui entre­tiennent cette histoire de Grand Chelem. Et alors ? Djokovic avec ses 23 titres du Grand Chelem sera aussi oublié comme les autres l’ont été ! On peut s’as­seoir et regarder les records quand on ouvre le journal ou le maga­zine sportif, mais on ne peut pas oublier Nadal, on ne peut pas ! Pareil pour Federer, même s’ils prennent leur retraite. Le tour de Djokovic viendra aussi, non ? », a lâché le double lauréat en Grand Chelem, toujours dans l’in­ter­view accordée au média roumain Gazetei Sporturilor.