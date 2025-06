Légende du tennis italien et double vain­queur de Roland‐Garros (en 1959 et 1960), Nicola Pietrangeli a accordé une inter­view à la Gazzetta dello Sport, dans laquelle on lui a demandé de comparé son compa­triote, Jannik Sinner, à une légende du tennis.

« Peut‐être à Borg. Calme, il ne s’éner­vait jamais, comme Jannik. D’ailleurs, pour­quoi s’énerver ? Il est talen­tueux, célèbre, numéro 1 mondial, doué d’un talent excep­tionnel. Il a su cultiver son talent et n’a désor­mais plus aucun point faible », a déclaré Pietrangeli dans des propos relayés par Tennis World Italia à quelques heures de la finale entre Sinner et Carlos Alcaraz.