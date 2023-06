Alors que le piètre bilan du tennis fran­çais attise certaines tensions, comme on a pu le voir avec l’an­cien président de la fédé­ra­tion fran­çaise de tennis, Bernard Giudicelli, qui a tenu à répondre direc­te­ment via We Love Tennis aux critiques formu­lées par Fabrice Santoro, le Directeur Technique National, Nicolas Escudé, s’est présenté en confé­rence de presse ce vendredi pour tenter d’éteindre l’incendie.

Interrogé par un jour­na­liste sur les propos tenus par Yannick Noah avant le tournoi, « Si vous voulez gagner quelque chose, vous devez faire vos valises et partir à l’étranger. Ici (en France, ndlr), vous avez des entraî­neurs qui n’ont jamais gagné et vous êtes entourés de gens qui n’ont jamais rien gagné », le DTN lui a sèche­ment répondu : « Jo (Tsonga), Gaël (Monfils) et Richard (Gasquet) ont déjà été coachés par des entraî­neurs étran­gers, et ils n’ont pas gagné de Grand Chelem pour autant. Cela ne veut rien dire. »