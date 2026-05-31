Alors qu’il était l’im­mense favori de cette édition 2026 de Roland‐Garros avec en plus un tableau très favo­rable, Jannik Sinner a été rattrapé par son corps, dès le deuxième tour.

Une élimi­na­tion surprise et reten­tis­sante qui va faire beau­coup de mal au numéro 1 mondial compte tenu de l’op­por­tu­nité qu’il avait en l’ab­sence de son grand rival, Carlos Alcaraz.

Consultant pour Eurosport, Nicolas Escudé estime même que ce revers sera encore plus doulou­reux à digérer que celui contre Alcaraz en finale de l’édi­tion 2025.

« Je pense que cette défaite va faire beau­coup plus mal que celle de l’année dernière. L’année dernière, certes balles de match, il est aux portes d’avoir le trophée dans les mains, mais après on rentre dans une autre dimen­sion où il se retrouve face à un adver­saire qui est plus fort que lui et il joue à armes égales. Alors que là je pense que personne sur Terre ne mettait quel­qu’un d’autre vain­queur à Roland‐Garros. Et deux sets à zéro, 5–1 dans le troi­sième, et là, c’est la descente aux enfers. Ça va faire mal. »