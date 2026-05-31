Alors qu’il était l’immense favori de cette édition 2026 de Roland‐Garros avec en plus un tableau très favorable, Jannik Sinner a été rattrapé par son corps, dès le deuxième tour.
Une élimination surprise et retentissante qui va faire beaucoup de mal au numéro 1 mondial compte tenu de l’opportunité qu’il avait en l’absence de son grand rival, Carlos Alcaraz.
Consultant pour Eurosport, Nicolas Escudé estime même que ce revers sera encore plus douloureux à digérer que celui contre Alcaraz en finale de l’édition 2025.
« Je pense que cette défaite va faire beaucoup plus mal que celle de l’année dernière. L’année dernière, certes balles de match, il est aux portes d’avoir le trophée dans les mains, mais après on rentre dans une autre dimension où il se retrouve face à un adversaire qui est plus fort que lui et il joue à armes égales. Alors que là je pense que personne sur Terre ne mettait quelqu’un d’autre vainqueur à Roland‐Garros. Et deux sets à zéro, 5–1 dans le troisième, et là, c’est la descente aux enfers. Ça va faire mal. »
Publié le dimanche 31 mai 2026 à 18:38