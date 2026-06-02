Solide vainqueur de Rafael Jodar, ce mardi, en quarts de finale de Roland‐Garros, Alexander Zverev s’est quand même un peu fait peur dans le premier set lorsqu’il était mené 5 jeux à 2.
Une entrée timide dans le match qui a interpellé Nicolas Mahut, consultant pour France Télévision.
« J’ai une petite réserve malgré tout concernant le début de match où il était le patron à partir du moment où il a débreaké, et il a débreaké aussi parce que Jodar a eu un petit trou, un petit moment de faiblesse. Et, effectivement, à partir du tie‐break, il est passé devant et on a senti que Jodar baissait au fur et à mesure du match. C’était un petit peu le cas aussi face à De Jong où il était breaké dans la première manche avant de rentrer dans son match. C’est aussi l’avantage de jouer en cinq sets mais il faudra faire attention. Si son prochain adversaire est Fonseca, cela pourrait ne pas suffire. »
Publié le mardi 2 juin 2026 à 17:47