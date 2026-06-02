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Nicolas Mahut après la quali­fi­ca­tion de Zverev en demi‐finales : « J’ai une petite réserve. Si son prochain adver­saire est Fonseca, cela pour­rait ne pas suffire »

Par
Thomas S
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Tennis -Internationaux de France - Roland Garros 2026 - ITF - 27/05/2026 -

Solide vain­queur de Rafael Jodar, ce mardi, en quarts de finale de Roland‐Garros, Alexander Zverev s’est quand même un peu fait peur dans le premier set lors­qu’il était mené 5 jeux à 2.

Une entrée timide dans le match qui a inter­pellé Nicolas Mahut, consul­tant pour France Télévision. 

« J’ai une petite réserve malgré tout concer­nant le début de match où il était le patron à partir du moment où il a débreaké, et il a débreaké aussi parce que Jodar a eu un petit trou, un petit moment de faiblesse. Et, effec­ti­ve­ment, à partir du tie‐break, il est passé devant et on a senti que Jodar bais­sait au fur et à mesure du match. C’était un petit peu le cas aussi face à De Jong où il était breaké dans la première manche avant de rentrer dans son match. C’est aussi l’avan­tage de jouer en cinq sets mais il faudra faire atten­tion. Si son prochain adver­saire est Fonseca, cela pour­rait ne pas suffire. »

Publié le mardi 2 juin 2026 à 17:47

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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