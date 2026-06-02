Solide vain­queur de Rafael Jodar, ce mardi, en quarts de finale de Roland‐Garros, Alexander Zverev s’est quand même un peu fait peur dans le premier set lors­qu’il était mené 5 jeux à 2.

Une entrée timide dans le match qui a inter­pellé Nicolas Mahut, consul­tant pour France Télévision.

« J’ai une petite réserve malgré tout concer­nant le début de match où il était le patron à partir du moment où il a débreaké, et il a débreaké aussi parce que Jodar a eu un petit trou, un petit moment de faiblesse. Et, effec­ti­ve­ment, à partir du tie‐break, il est passé devant et on a senti que Jodar bais­sait au fur et à mesure du match. C’était un petit peu le cas aussi face à De Jong où il était breaké dans la première manche avant de rentrer dans son match. C’est aussi l’avan­tage de jouer en cinq sets mais il faudra faire atten­tion. Si son prochain adver­saire est Fonseca, cela pour­rait ne pas suffire. »