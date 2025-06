Lors de l’émis­sion « Retour Gagnant » d’Eurosport, enre­gis­trée après la finale d’an­tho­logie à Roland‐Garros entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, Nicolas Mahut s’est montré beau­coup moins opti­miste qu’en début de saison concer­nant la quête de Grand Chelem d’Alexander Zverev.

« J’avais dit en début d’année que je voyais Zverev gagner un Grand Chelem dès cette année. Là, il a dû se réveiller avec un petit mal de crâne quand même. Parce que là, il voit l’écart qui est en train de se creuser. La menace pour Alcaraz et Sinner viendra plus de la géné­ra­tion d’après (notam­ment d’Arthur Fils, cité juste avant, ndlr). Medvedev a déjà gagné un Grand Chelem, c’est un peu diffé­rent. Mais pour Zverev, qui court après ce premier titre en Grand Chelem, il va avoir des jour­nées et des semaines compliquées. »