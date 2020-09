Vainqueur en double avec son ami P2H, Nicolas Mahut a livré son analyse sur ce Roland-Garros un peu particulier. L’Angevin a toujours un oeil avisé et ces analyses sont souvent pertinentes : « Quand on voit les conditions, honnêtement, c’est très compliqué. Il fait froid, on a déjà parlé des balles qui déjà sont plus lourdes et plus molles que les précédentes. C’est déjà plus difficile de la faire rebondir. Dans ces conditions de froid sous la pluie, cela va niveler beaucoup les niveaux. Je n’ai pas été étonné de voir la défaite de Medvedev hier. C’est très compliqué. Je ne suis pas étonné qu’il y ait beaucoup de surprises sur des matchs en 5 sets. Il y aura aussi le facteur physique qui va être déterminant, les joueurs les mieux prêts. Il y a aussi l’aspect mental, les joueurs qui vont être menés 2 sets zéro dans des conditions à 12 ou 15 degrés dans le vent et la pluie. Cela peut être plus dur de s’accrocher et de revenir dans un match. Ce sera un Roland particulier »