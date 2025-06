Invité à classer l’in­croyable finale entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner lors de cette édition 2025 de Roland‐Garros parmi toutes celles dispu­tées dans l’his­toire des Grands Chelems, Nicolas Mahut a estimé qu’elle se plaçait très haut, juste derrière la fameuse finale de Wimbledon 2008 entre Roger Federer et Rafael Nadal.

« Dans l’his­toire des Grands Chelems, la place devant le Nadal‐Djokovic (à l’Open d’Australie 2012, ndlr) même si ça a duré plus long­temps. Mais, pour moi, elle est derrière l’in­dé­trô­nable Federer‐Nadal à Wimbledon en 2008. Parce qu’il y a les inter­rup­tions, parce qu’il y a le 2 sets 0, parce qu’il y a la tombée de la nuit et parce que c’est Nadal et Federer. Pour moi, ce match reste la réfé­rence. En tout cas, cette finale entre Alcaraz et Sinner restera dans les mémoires », a déclaré le néo‐retraité dans l’émis­sion « Service Gagnant » sur Eurosport.