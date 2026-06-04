Cette édition 2026 de Roland‐Garros est décidément pleine de surprise.
Si la victoire en tant que telle de Mirra Andreeva contre Marta Kostyuk, ce jeudi en demi‐finales, n’en est pas vraiment une, la manière avec laquelle s’est déroulée cette rencontre est assez déconcertante, et décevante pour certains spécialistes et observateurs.
C’est notamment le cas de Nicolas Mahut, consultant pour France Télévision, qui n’a pas vraiment apprécié la domination presque totale de la Russe, vainqueure 6–1, 6–3 en à peine 1h15 de jeu.
« Je ne vais pas me réjouir d’une demi‐finale avec la manière dont cela s’est passé. Il n’y a pas vraiment eu de match du début à la fin. Alors, oui, Andreeva a gagné mais ce n’est pas la demi‐finale qu’on attendait. »
Publié le jeudi 4 juin 2026 à 17:25