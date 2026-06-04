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Nicolas Mahut sur la victoire d’Andreeva contre Kostyuk : « Je ne vais pas me réjouir d’une demi‐finale avec la manière dont cela s’est passé »

Par
Thomas S
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Cette édition 2026 de Roland‐Garros est déci­dé­ment pleine de surprise.

Si la victoire en tant que telle de Mirra Andreeva contre Marta Kostyuk, ce jeudi en demi‐finales, n’en est pas vrai­ment une, la manière avec laquelle s’est déroulée cette rencontre est assez décon­cer­tante, et déce­vante pour certains spécia­listes et observateurs.

C’est notam­ment le cas de Nicolas Mahut, consul­tant pour France Télévision, qui n’a pas vrai­ment apprécié la domi­na­tion presque totale de la Russe, vain­queure 6–1, 6–3 en à peine 1h15 de jeu. 

« Je ne vais pas me réjouir d’une demi‐finale avec la manière dont cela s’est passé. Il n’y a pas vrai­ment eu de match du début à la fin. Alors, oui, Andreeva a gagné mais ce n’est pas la demi‐finale qu’on attendait. »

Publié le jeudi 4 juin 2026 à 17:25

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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