Cette édition 2026 de Roland‐Garros est déci­dé­ment pleine de surprise.

Si la victoire en tant que telle de Mirra Andreeva contre Marta Kostyuk, ce jeudi en demi‐finales, n’en est pas vrai­ment une, la manière avec laquelle s’est déroulée cette rencontre est assez décon­cer­tante, et déce­vante pour certains spécia­listes et observateurs.

C’est notam­ment le cas de Nicolas Mahut, consul­tant pour France Télévision, qui n’a pas vrai­ment apprécié la domi­na­tion presque totale de la Russe, vain­queure 6–1, 6–3 en à peine 1h15 de jeu.

« Je ne vais pas me réjouir d’une demi‐finale avec la manière dont cela s’est passé. Il n’y a pas vrai­ment eu de match du début à la fin. Alors, oui, Andreeva a gagné mais ce n’est pas la demi‐finale qu’on attendait. »